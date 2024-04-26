Холанд, ван Дейк и другие: в EA Sports FC 24 вышли карточки лучших игроков сезона АПЛ

26 апреля в EA Sports FC 24 Ultimate Team стартовал основной этап ивента «Команда сезона». На протяжении следующей недели в режиме будут доступны лучшие игроки сезона английской Премьер-лиги — их можно купить во внутриигровом трансферном рынке за внушительную сумму или получить в наборах.

В этом году в команду лучших игроков сезона АПЛ вошли в основном футболисты из верхней таблицы чемпионата: «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Арсенала». Наивысшего рейтинга — 97 баллов — удостоились нападающий Эрлинг Холанд и защитник Вирджил ван Дейк.

Фото: Electronic Arts

Команда сезона АПЛ будет доступна в EA Sports FC 24 Ultimate Team до 3 мая включительно. После этого разработчики выпустят команду сезона Бундеслиги, Лиги 1, Ла Лиги, Серии А и ультимативную коллекцию лучших карточек сезона.