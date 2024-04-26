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Том Круз и Скарлетт Йоханссон сыграют в ремейке «Сквозь строй» Клинта Иствуда — инсайдеры

Инсайдеры MyTimeToShineHello и Empire City сообщили в соцсети X (ранее Twitter), что кинокмпания Warner Bros. Pictures готовит ремейк фильма «Сквозь строй» Клинта Иствуда. Отмечается, что главные роли в будущей ленте исполнят Том Круз и Скарлетт Йоханссон.

Ещё информаторы рассказали, что режиссёром ремейка выступит постановщик последних частей «Миссии невыполнима» Кристофер Маккуорри. Ожидается, что картина получит рейтинг R (предназначена для просмотра только совершеннолетним).

Оригинальный боевик рассказывает о детективе Бене Шокли, который получает задание привезти из Лас-Вегаса «обычного свидетеля по обычному делу». Однако всё оказывается куда запутаннее, и главный герой попадает в череду передряг. Лента увидела свет в далёком 1977 году.

Сроки и дата премьеры ремейка картины «Сквозь строй» пока не раскрываются.