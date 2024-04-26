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По «Чужому» представили хоррор Alien: Rogue Incursion — релиз в декабре

По «Чужому» представили хоррор Alien: Rogue Incursion — релиз в декабре
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Студия Survios и компания 20th Century Games анонсировали по «Чужому» хоррор Alien: Rogue Incursion. В честь данного события разработчики опубликовали короткий тизер, в котором показали арт будущей игры.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 20th Century Games.

Тайтл представляет собой одиночный хоррор для VR-устройств. Подробности Alien: Rogue Incursion пока не раскрываются, однако авторы отметили, что в проекте пользователи окажутся «ближе к ксеноморфам, чем когда-либо».

Релиз Alien: Rogue Incursion состоится в декабре, однако точная дата ещё неизвестна. Вероятно, полноценный геймплей разработчики покажут ближе к выходу игры.

Ко всему прочему, 16 августа состоится мировая премьера картины «Чужой: Ромул» от режиссёра Федерико Альвареса.

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