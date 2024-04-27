«Гладиаторы» с россиянином Антоном dyrachyo Шкредовым прошли на Esports World Cup по Доте

Европейская Gaimin Gladiators с российским профессиональным игроком Антоном dyrachyo Шкредовым в составе отобралась на Esports World Cup по Dota 2.

Несмотря на то что «Гладиаторы» покинули ESL One Birmingham 2024 по итогам групповой стадии соревнования, набранного количества EPT-очков коллективу всё равно хватает для того, чтобы гарантировать себе прямое приглашение на Esports World Cup.

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Ранее на главный турнир EPT-сезона отобрались такие команды, как BetBoom Team, Team Falcons и Xtreme Gaming. Кроме уже названных тегов, в топ-8 рейтинга от ESL также входят Team Liquid, Team Spirit, Tundra Esports и OG, однако их всё ещё могут сместить другие претенденты.

В рамках Esports World Cup по Dota 2 (или Riyadh Masters 2024), который пройдёт летом 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, сразятся 20 команд, восемь из которых получат прямые приглашения на основе рейтинга ESL Pro Tour.