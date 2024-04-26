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Вышел первый геймплей «Спарты 2035» — тактики при поддержке ИРИ

Вышел первый геймплей «Спарты 2035» — тактики при поддержке ИРИ
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Российская студия Lipsar представила дебютный трейлер «Спарты 2035» — тактического шутера про наёмников в Африке. Разработку проекта профинансировал Институт развития интернета (ИРИ), выделив грант в размере 90 млн рублей.

В ролике показали ряд боевых эпизодов, в которых персонажи применяют огнестрельное оружие, гранаты и другое снаряжение.

Видео доступно на YouTube-канале Lipsar Studio. Права на видео принадлежат Lipsar Studio.

Тайтл расскажет про наёмников из организации «Спарта», которые помогают местному президенту в борьбе с боевиками из террористической организации Даамат. Ряд комментаторов отметили, что при создании игры авторы явно черпали вдохновение из серии XCOM.

Релиз «Спарты 2035» состоится в конце 2024 года.

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