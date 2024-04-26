Российская BetBoom Team одолела Team Falcons на ESL Pro League S19 по CS 2

Российский состав BetBoom Team по Counter-Strike 2 одолел ростер Team Falcons со счётом 2:0 в рамках турнира ESL Pro League Season 19 с призовым фондом $ 750 тыс.

Коллектив из России всухую закрыл команду под руководством Дэнни zonic Сёренсена, победив сначала на карте Overpass (13:9), а потом на Nuke (13:8). BetBoom Team прошла в финал нижней сетки группового этапа, где сразится с победителем пары G2 Esports — M80 за слот в плей-офф чемпионата. Решающая встреча состоится уже сегодня, 26 апреля, в 20:30 по московскому времени.

Что касается Team Falcons, для датского коллектива это уже второе поражение на турнире. Ещё одна неудачная серия может привести «соколов» к вылету с чемпионата.

Ранее в рамках ESL Pro League Season 19 российская BetBoom Team обыграла ростер M80 и уступила европейскому составу Team Vitality.