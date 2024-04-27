Расписание матчей третьего дня плей-офф ESL One Birmingham 2024 по Dota 2

Сегодня, 27 апреля, в Великобритании продолжится плей-офф глобального турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках предпоследнего дня чемпионата в Бирмингеме соревнование покинут ещё два коллектива. Кроме этого, станет известен первый финалист турнира — он будет выявлен в ходе противостояния BetBoom Team и европейской Tundra Esports, за которую также выступает игрок BB Team россиянин Иван Pure Москаленко, арендованный «Тундрой» у российского клуба.

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Расписание игр на субботу, 27 апреля:

14:00. Нижняя сетка, OG (Европа) — G2.iG (Китай);

17:35. Верхняя сетка, Tundra Esports (Европа) — BetBoom Team (Россия) ;

; 21:05. Нижняя сетка, Team Falcons (Ближний Восток) — победитель первой пары.

По итогам второго дня турнир ESL One Birmingham 2024 покинули такие команды, как HEROIC, Team Liquid и Xtreme Gaming.