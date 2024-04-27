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Sony отложила премьеру фильма «Крэйвен-охотник» из-за нового «Каратэ-пацана»

Sony отложила премьеру фильма «Крэйвен-охотник» из-за нового «Каратэ-пацана»
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Кинокомпания Sony Pictures объявила о переносе премьеры фильма «Крэйвен-охотник» почти на четыре месяца. Картина должна была выйти в кинотеатрах по всему миру 13 августа, однако теперь дата релиза назначена на 13 декабря. Кинокомикс занял прежнюю дату выхода нового «Каратэ-пацана» с Джеки Чаном — боевик отложили до 30 мая 2025 года.

Интересно, что это уже второй перенос «Крэйвена-охотника». Изначально премьера картины с Аароном Тейлор-Джонсоном должна была состояться 9 октября 2023 года, однако теперь релиз состоится спустя 14 месяцев от изначальной даты.

«Крэйвен-охотник» — новая картина по вселенной «Человека-паука» от Sony Pictures. Фильм расскажет историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова. Одну из второстепенных ролей в ленте сыграл российский актёр Юрий Колокольников.

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