Съёмки «Схватки 2» Майкла Манна c Адамом Драйвером стартуют осенью — СМИ

Журналисты издания Production Weekly сообщили, что съёмки «Схватки 2» Майкла Манна стартуют этой осенью (в октябре-ноябре). Главную роль в картине исполнит Адам Драйвер (последняя трилогия «Звёздных войн», «Дом Gucci»).

Отмечается, что продолжение «Схватки» будет основано на книге Heat 2: A Novel Майкла Манна — её режиссёр написал совместно с Мэг Гардинер. Действия произведения разворачиваются в двух временных линиях: в первой рассказывается о жизни героев до событий фильма, а во второй — после них.

Оригинальная лента вышла в 1995 году. Криминальная драма получила всеобщее признание как от критиков, так и от рядовых зрителей. Главные роли в картине исполнили легендарные Аль Пачино и Роберт Де Ниро.

Полный актёрский состав, сроки и дата премьеры «Схватки 2» пока не раскрываются.