Альбом певицы Зарянки из игры Honkai Star Rail выйдет 9 мая

В рамках презентации следующего обновления Honkai: Star Rail разработчики игры анонсировали выход музыкального альбома INSIDE от нового персонажа игры — певицы Зарянки.

В превью, посвящённом релизу INSIDE, персонажи игры и контентмейкеры поделились своими ожиданиями от альбома, а сама Зарянка представила демоверсии трёх песен из нового альбома.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Согласно сюжету, Зарянка — популярная во Вселеннной исполнительница и член семьи, управляющей планетой праздников Пенаконии. В версии 2.2, которая выйдет 8 мая, девушка станет играбельным персонажем.

Другие подробности предстоящего обновления можно узнать в отдельном материале.