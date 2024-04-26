Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Альбом певицы Зарянки из игры Honkai Star Rail выйдет 9 мая

Альбом певицы Зарянки из игры Honkai Star Rail выйдет 9 мая
Комментарии

В рамках презентации следующего обновления Honkai: Star Rail разработчики игры анонсировали выход музыкального альбома INSIDE от нового персонажа игры — певицы Зарянки.

В превью, посвящённом релизу INSIDE, персонажи игры и контентмейкеры поделились своими ожиданиями от альбома, а сама Зарянка представила демоверсии трёх песен из нового альбома.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Согласно сюжету, Зарянка — популярная во Вселеннной исполнительница и член семьи, управляющей планетой праздников Пенаконии. В версии 2.2, которая выйдет 8 мая, девушка станет играбельным персонажем.

Другие подробности предстоящего обновления можно узнать в отдельном материале.

Материалы по теме
Детали со стрима разработчиков Honkai Star Rail о патче 2.2: новые герои, ивенты и баннеры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android