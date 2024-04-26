Вышел дублированный трейлер боевика «Сорвать банк» с Джоном Траволтой

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Кинокомпания «Вольга» опубликовала дублированный трейлер боевика «Сорвать банк» с Джоном Траволтой («Криминальное чтиво»). В ролике показали момент ограбления роскошного автопарка и динамичные погони.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат Saban Films.

Картина расскажет о профессиональном воре Мейсоне, который вместе с братом планирует своё самое крупное дело — ограбление банка. Однако всё идёт не так, и они оказываются запертыми внутри в окружении сотрудников полиции.

Также в актёрский состав ленты вошли Кристин Дэвис, Лукас Хаас, Деми Кастро, Луис Да Силва младший, Джейк Элленц, Мэтт Джералд, Ноэль Гульеми, Дэвид Верин Райт и другие. Кресло режиссёра занял Рэндолл Эмметт («Полночь на злаковом поле»).

Премьера боевика «Сорвать банк» в России состоится уже 27 апреля.