По «Зловещим мертвецам» снимут новый фильм — его поставит режиссёр-дебютант

Журналисты издания Deadline сообщили, что по «Зловещим мертвецам» снимут новый фильм. Постановщиком будущего проекта выступит режиссёр-дебютант Франсис Галуппи, работавший до этого над «Последней остановкой в округе Юма».

Ко всему прочему, Галуппи напишет сценарий для фильма. Подробности сюжета и актёрский состав пока не раскрываются.

Фрэнсис Галлуппи — рассказчик, который знает, когда зрителя нужно заставить сидеть в напряжении, а когда — поразить его взрывным насилием. В своей дебютной работе он продемонстрирует необыкновенное мастерство.

Сроки и дата премьеры ленты пока также неизвестны. Последней частью в серии стал фильм «Восстание зловещих мертвецов», вышедший в апреле 2023 года. Он получил в целом положительные отзывы и стал самой кассовой картиной во франшизе.