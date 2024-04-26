Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По «Зловещим мертвецам» снимут новый фильм — его поставит режиссёр-дебютант

По «Зловещим мертвецам» снимут новый фильм — его поставит режиссёр-дебютант
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты издания Deadline сообщили, что по «Зловещим мертвецам» снимут новый фильм. Постановщиком будущего проекта выступит режиссёр-дебютант Франсис Галуппи, работавший до этого над «Последней остановкой в округе Юма».

Ко всему прочему, Галуппи напишет сценарий для фильма. Подробности сюжета и актёрский состав пока не раскрываются.

Фрэнсис Галлуппи — рассказчик, который знает, когда зрителя нужно заставить сидеть в напряжении, а когда — поразить его взрывным насилием. В своей дебютной работе он продемонстрирует необыкновенное мастерство.

Сроки и дата премьеры ленты пока также неизвестны. Последней частью в серии стал фильм «Восстание зловещих мертвецов», вышедший в апреле 2023 года. Он получил в целом положительные отзывы и стал самой кассовой картиной во франшизе.

Материалы по теме
Режиссёр «Истории рыцаря» раскрыл идею сиквела и причину, почему Netflix отказался от него
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android