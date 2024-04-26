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Зендея и Том Холланд собираются пожениться — СМИ

Зендея и Том Холланд собираются пожениться — СМИ
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Источники издания People сообщил, что Зендея и Том Холланд собираются пожениться. Отмечается, что актёры с полной серьёзностью обсуждают вступление в брак, однако конкретные планы или дату официальной церемонии пока не раскрывают.

Они не из тех звёзд, которые выставляют свою совместную жизнь на всеобщее обозрение в социальных сетях. Внимание к их паре со стороны публики никогда не было лёгким и комфортным для них.

Зендея и Том Холланд познакомились на съёмках фильма «Человек-паук: Возвращение домой», премьера которого состоялась в 2017 году. Со временем дружба двух актёров переросла в любовные отношения. Причём всё это время звёзды не выставляли свою личную жизнь напоказ.

Последним фильмом в серии с участием двух актёров стал «Человек-паук: Нет пути домой». Напомним, в концовке Доктор Стрэндж с помощью заклинания стёр всем людям память, включая знание о том, что Питер Паркер — это Человек-паук.

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