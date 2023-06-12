Virtus.pro победила на ESL Challenger Katowice по CS:GO

Российский состав Virtus.pro по шутеру CS:GO стал чемпионом турнира ESL Challenger Katowice 2023 в Польше.

Пятёрка Джами Jame Али выиграла все четыре матча в рамках турнира. «Мишки» не без труда, но заняли первое место в группе, победив ENCE, а в финале ещё раз справились с европейской командой — 2:1 (16:4, 14:16, 16:14).

Фото: Liquipedia

За победу на турнире в Катовице Virtus.pro получит $ 50 тысяч и слот на осенний турнир ESL Pro League S18. ENCE выиграла $ 20 тысяч, третье место разделили ещё одна российская команда forZe и 9z Team из Уругвая — им досталось по $ 10 тысяч.

ESL Pro League Season 18 с призовым фондом $ 835 тысяч стартует 30 августа на Мальте. Участие в новом сезоне главной лиги ESL примут лучшие команды мира и победители различных турниров поддержки.