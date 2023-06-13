Том Круз лично похвалил фильм «Флэш» и его создателей

Барбара Мускетти, продюсер фильма «Флэш», рассказала, что ей и её брату Андресу Мускетти звонил известный актёр Том Круз. Он похвалил картину и их самих.

По словам Барбары, Круз в ходе разговора лично выделил отличную режиссёрскую работу Андреса и в целом положительно отозвался о фильме.

Он позвонил нам, мы поговорили 15 минут, хвалил Андреса, хвалил фильм, и это было очень приятно, потому что мы действительно вкладываем много сил во всё это.

«Флэш» выступит как бы перезапуском всей киновселенной DC, после которого начнётся новая история, которой будет руководить Джеймс Ганн.

«Флэш» выйдет в мировой прокат 16 июня, однако официальной премьеры в России не будет. Несмотря на это, фильм наверняка доберётся до страны позже в неофициальном виде.