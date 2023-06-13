Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игр по «Властелину колец» планируют сделать очень много

Игр по «Властелину колец» планируют сделать очень много
Аудио-версия:
Комментарии

Конгломерат Embracer Group, исключительный владелец прав на произведения по вселенной «Властелина колец», готовится покорять игровую индустрию. Как заявил главный операционный директор компании Мэтью Карч, корпорация хочет превратить бренд в одну из важнейших игровых франшиз в мире.

Мы владеем «Властелином колец», и мы знаем, что нам нужно использовать бренд, превратив его в одну из крупнейших игровых франшиз в мире. Очевидно, что именно этим мы и займёмся.

При этом топ-менеджер не раскрыл, с помощью каких проектов компания планирует возвращать игровое направление «Властелина колец» к жизни после недавнего провала «Голлума» от студии Daedalic.

Ранее по франшизе уже представили большую MMORPG от создателей New World и The Lord of the Rings: Return to Moria — проект с элементами выживания, действие которого разворачивается в Мории.

Нас также ждут новые фильмы и сериалы
Новые владельцы прав на «Властелина колец» уже обсуждают фильмы про Арагорна и Гэндальфа
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023