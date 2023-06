Игр по «Властелину колец» планируют сделать очень много

Конгломерат Embracer Group, исключительный владелец прав на произведения по вселенной «Властелина колец», готовится покорять игровую индустрию. Как заявил главный операционный директор компании Мэтью Карч, корпорация хочет превратить бренд в одну из важнейших игровых франшиз в мире.

Мы владеем «Властелином колец», и мы знаем, что нам нужно использовать бренд, превратив его в одну из крупнейших игровых франшиз в мире. Очевидно, что именно этим мы и займёмся.

При этом топ-менеджер не раскрыл, с помощью каких проектов компания планирует возвращать игровое направление «Властелина колец» к жизни после недавнего провала «Голлума» от студии Daedalic.

Ранее по франшизе уже представили большую MMORPG от создателей New World и The Lord of the Rings: Return to Moria — проект с элементами выживания, действие которого разворачивается в Мории.