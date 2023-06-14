Появилось первое фото со съёмок «Аватара 3»
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Вчера Disney объявила о массовых переносах своих фильмов, связанных с различными факторами, одним из которых послужила забастовка сценаристов в США. В том числе перенесли и фильмы по франшизе «Аватар».
В связи с переносом к аудитории обратился продюсер франшизы Джон Ландау, показав вместе с этим первое фото со съёмок «Аватара 3».
Фото: Соцсети Джона Ландау
Каждая часть «Аватара» — это захватывающая и эпическая работа, требующая времени, чтобы достичь уровня качества, к которому мы, кинематографисты, стремимся и которого ожидают зрители. Команда усердно работает и не может дождаться, когда зрители вернутся на Пандору в декабре 2025 года.
«Аватар 3» выйдет в декабре 2025 года. Режиссёр, конечно, вновь выступил Джеймс Кэмерон.
О переносах фильмах франшизы
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