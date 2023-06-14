Звезда «Аватара» боится не дожить до релиза пятой части — фильм выйдет в 2031 году

Компания Disney вчера, 13 июня, серьёзно скорректировала график выхода следующих частей «Аватара». Теперь разрыв между третьей и четвёртой частью станет ещё больше, а финальная, пятая картина выйдет аж в 2031-м. На эту новость отреагировала актриса Зои Салдана, которая играет в киносаге роль принцессы на’ви Нейтири. Она заявила, что к выходу «Аватара 5» ей уже будет целых 53 года, а во время съёмок первой части ей исполнилось лишь 27.

Прекрасно! Мне будет 53, когда выйдет последний фильм «Аватар». Мне было 27, когда я снялась в самом первом «Аватаре».

Обновлённый график выхода «Аватаров»

«Аватар 3» — декабрь 2025 года (с декабря 2024 года)

«Аватар 4» — декабрь 2029 года (с декабря 2026 года)

«Аватар 5» — декабрь 2031 года (с декабря 2028 года)

Судя по всему, переносы фильмов Disney связаны сразу с множеством факторов: от продолжающийся прямо сейчас забастовки сценаристов США до потенциальных задержек и возможных конфликтов в расписании блокбастеров компании. Вместе с «Аватарами» корпорация также сдвинула график выхода фильмов Marvel и «Звёздных войн».