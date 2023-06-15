Тодд Говард играет в Starfield на Xbox Series S, потому что Series X заняли его дети

Глава Bethesda и геймдиректор Starfield Тодд Говард рассказал, что сейчас играет в Starfield на Xbox Series S, то есть на младшей и более слабой консоли текущего поколения Microsoft.

Дело в том, что более мощную Xbox Series X постоянно занимают дети Говарда, из-за чего ему приходится играть на Series S. Несмотря на то что консоль младшая, Starfield на ней выглядит отлично. Так заявил Говард.

Я получил Xbox Series X и S, когда они вышли. Я поставил Series X в подвал вместе с большим 4K-телевизором. Но мои дети не разрешают мне играть, потому что они всегда сидят за ней. А вот Series S находится у меня. Игра на консоли выглядит великолепно.

Starfield выйдет 2 сентября на ПК и Xbox Series. Со старта тайтл попадёт в Game Pass.