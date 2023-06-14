Глава Xbox Фил Спенсер: мы не можем перевести Starfield на все языки сразу

Глава Xbox Фил Спенсер дал большое интервью южнокорейскому изданию Yonhap News Agency. Журналисты спросили у топ-менеджера, ожидать ли местным игрокам локализацию Starfield. Спенсер заявил, что у Microsoft нет возможности переводить свои проекты на все языки, однако компания всегда оценивает потенциал того или иного рынка, в том числе и после релиза.

К сожалению, мы не можем переводить все игры для всех рынков сразу, но мы всегда изучаем возможности отдельных проектов, когда анализируем рыночные возможности. Что касается Starfield, то здесь я пока не могу дать точный ответ, потому что мы всё ещё ведём переговоры.

Starfield получит локализацию лишь на девять языков, среди которых нет русского и корейского. Пока неясно, планирует ли Microsoft добавить перевод на русский язык в грядущую игру хотя бы в виде субтитров уже после релиза. Так, недавно компания выпустила русскую локализацию средневекового детектива Pentiment, а ранее вышел полноценный дубляж для Halo Infinite.

Релиз Starfield, большой космической RPG от Bethesda, состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября.