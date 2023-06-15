«Человек-паук 2» от Sony получил привычный возрастной рейтинг — «лицам от 13 лет»

Американское агентство ESRB выдало «Человеку-пауку 2» от Insomniac Games возрастной рейтинг, аналогичный первой части и Майлзу Моралесу. Сыграть в новинку смогут лица от 13 лет. Такой рейтинг игра получила из-за наличия множества драк и редких брызг крови, а в кат-сценах иногда встречаются и другие элементы насилия.

Речь идёт в том числе о задохнувшемся персонаже, перевёрнутом мёртвом теле и передаче неназванных запрещённых веществ между членами преступных банд. Каких-либо необычных сцен жестокости или других взрослых эпизодов в проекте нет.

«Человек-паук 2» поступит в продажу 20 октября только на PS5. Уже 16 июня Sony откроет предзаказы на игру: цифровую копию можно будет купить в двух версиях, а фанаты Паучка смогут приобрести и коллекционное издание со статуей Венома, на которой с ним сражаются два супергероя.