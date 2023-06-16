Apple запатентовала новую заднюю панель для iPhone — для неё не нужен защитный чехол

Американская корпорация Apple запатентовала устойчивую к царапинам заднюю панель смартфонов, для которой может не понадобиться дополнительный защитный чехол. На патент обратило внимание английское издание Daily Mail.

Речь идёт об «устойчивой к истиранию» поверхности, которая будет менее подвержена ударам, потёртостям или царапинам, из-за чего якобы исчезнет необходимость в чехлах для телефона. Задняя панель будет усеяна «износостойкими шариками» диаметром до 5 мм, которые могут быть сделаны из «металла, стекла, керамики и других подходящих материалов». Как именно они смогут защитить корпус после падения с большой высоты, неизвестно.

Дизайн корпуса iPhone в новом патенте Фото: U.S. Patent and Trademark Office

Пока неясно, использует ли Apple свой новый патент для грядущего iPhone 15, который выйдет уже этой осенью. Вполне вероятно, что речь идёт о последующих моделях смартфонов компании.