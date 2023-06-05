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Эксперт рассказал, как можно защитить iPhone от хакерских атак

Во время конференции Kaspersky CyberSecurity Weekend 2023 руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Игорь Кузнецов рассказал, как наилучшим способом можно защитить iPhone от различных опасных программ.

По словам Кузнецова, отличным способом защиты будет перезагрузка, поскольку многие программы «не переживают» перезагрузку.

Для защиты смартфонов iPhone от вредоносных программ рекомендуется чаще перезагружать устройство. В современных версиях iOS вредоносные программы «не переживают» перезагрузку, поэтому для профилактики заражений в принципе полезно регулярно перезагружать телефон. Также нужно соблюдать основные правила кибергигиены, например, оперативно устанавливать самые последние обновления.

Также эксперт отметил важность отключения сервиса iMessage, поскольку через него происходит заражение программой Triangulation.