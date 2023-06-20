Нейросеть показала персонажей из «Гарри Поттера» в индийском стиле

Пользователь Reddit под ником ozdemirburak применил нейросеть Midjourney и показал, как бы выглядели персонажи из «Гарри Поттера» в индийском стиле. Получился необычный и интересный взгляд на любимых героев.

На работах нейросети ниже можно увидеть самого Гарри Поттера, Рона Уизли, братьев Фреда и Джорджа, Дамблдора, Хагрида и, конечно же, Волан-де-Морта. Несмотря на то что общий стиль изменился, узнать персонажей всё равно можно за счёт черт лица и других элементов.

Фото: ozdemirburak

Фото: ozdemirburak

Фото: ozdemirburak

Фото: ozdemirburak

Фото: ozdemirburak

Фото: ozdemirburak

Фото: ozdemirburak

Фото: ozdemirburak

В комментариях аудитория хорошо приняла работы. Особенно людям понравился сам Гарри, Дамблдор, Снегг и Хагрид, который, конечно же, не может обойтись без животного даже у нейросети. Его верным другом, судя по всему, стал верный слон.