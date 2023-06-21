Себастьян Стэн, Пол Дано и Сет Роген — на первых кадрах фильма «Дурные деньги»

Издание Vanity Fair поделилось первыми изображениями фильма «Дурные деньги». В картине рассказывается о реальной истории, связанной с сетью игровых магазинов GameStop. На кадрах — исполнители главных ролей — Сет Роген, Пол Дано, Себастиан Стэн, Винсент Д’Онофрио и Энтони Рамос.

Сет Роген — Гейб Плоткин

Фото: Sony Pictures

Пол Дано — Кит Гилл

Фото: Sony Pictures

Себастиан Стэн — Влад Тенев

Фото: Sony Pictures

Винсент Д’Онофрио — Винсент Коэн

Фото: Sony Pictures

Энтони Рамос — сотрудник GameStop

Фото: Sony Pictures

Лента расскажет о происшествии на бирже в начале 2021 года. Тогда интернет-пользователи стали массово скупать акции магазина GameStop, чтобы проучить ведущие нечестную борьбу инвестиционные фонды. В результате стоимость компании за одну ночь возросла до $ 10 млрд.

«Дурные деньги» покажут и в отечественных кинотеатрах. Премьера картины в России состоится на день раньше, чем в остальном мире — 19 октября 2023 года.