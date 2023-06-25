Самый популярный блогер в мире MrBeast мог стать частью затонувшего экипажа «Титан»

Самый популярный YouTube-блогер в мире — MrBeast — тоже мог оказаться внутри батискафа «Титан», который недавно затонул, а члены его экипажа, к сожалению, не смогли выжить. Об этом знаменитый блогер рассказал в своих соцсетях. Он отметил, что сам факт того, что он мог оказаться на этом судне — пугает его до сих пор.

В начале этого месяца меня пригласили прокатиться на подводной лодке «Титаник», но я отказался. Страшно, что я мог быть на ней.

Трагедия произошла совсем недавно. 19 июня в Атлантическом океане подводная лодка «Титан» исчезла с радаров. Она отправилась на экспедицию к месту крушения «Титаника». На борту находились пять человек, включая британского миллиардера Хэмиша Хардинга, которому принадлежит авиакомпания Action Aviation.

Судно потеряло связь с сушей через 105 минут после начала погружения. К месту крушения «Титаника» были отправлены спасательные службы из США и Канады. За трое суток им так и не удалось обнаружить членов экипажа. 22 июня компания OceanGate Expeditions, которая занималась отправкой туристических экспедиций к затонувшему судну, признала смерть всех пяти пассажиров.

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У MrBeast на YouTube целых 162 млн подписчиков. Практическое каждый его ролик собирает более 100 млн просмотров.