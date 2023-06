Final Fantasy 16 стартовала в Британии на 74% хуже Final Fantasy 15

Лидировавшую целый месяц The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в чартах Британии сместила новинка, Final Fantasy 16. Новая часть The Legend of Zelda опустилась на вторую строчку.

Несмотря на это, продажи Final Fantasy 16 оказались на 74% ниже, чем у Final Fantasy 15. Тайтл стартовал лучше Dead Island 2 и Diablo 4, но хуже ремейка Resident Evil 4 и Star Wars Jedi: Survivor.

Также в топе есть Sonic Origins Plus, God of War: Ragnarok, Call of Duty: Modern Warfare 2, Hogwarts Legacy и другие игры.

Чарт Британии с 17 по 24 июня

Final Fantasy 16. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sonic Origins Plus. Call of Duty: Modern Warfare 2. EA Sports F1 23. God of War: Ragnarok. Mario Kart 8 Deluxe. Diablo IV. Hogwarts Legacy. FIFA 23.

Final Fantasy 16 доступна на PS5.