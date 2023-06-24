Владельцы PS5 жалуются на перегрев консоли из-за Final Fantasy 16

22 июня Final Fantasy наконец вышла на PlayStation 5, и миллионы игроков по всему миру отправились изучать мир Валестии. Однако для некоторых пользователей запуск был омрачён непредвиденными обстоятельствами — их PlayStation 5 попросту не выдержала нагрузки и перегрелась.

На жалобы геймеров обратили внимание в Gamesradar. Судя по всему, проблема не массовая, однако многие игроки с ней всё же сталкиваются. Некоторые пользователи отмечают, что перегрев и сопутствующий выход из игры происходят из-за невероятно насыщенных сражений с айконами, когда на экране появляется огромное количество эффектов и частиц.

Система PS5 посоветовала дождаться охлаждения системы после перегрева: Фото: Reddit

Разработчики Final Fantasy 16 пока не комментировали и не подтверждали проблему. Некоторые игроки сообщают, что им не помогла даже прочистка PS5 от пыли, поэтому без участия авторов игры проблему вряд ли удастся решить.