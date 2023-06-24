Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Владельцы PS5 жалуются на перегрев консоли из-за Final Fantasy 16

Владельцы PS5 жалуются на перегрев консоли из-за Final Fantasy 16
Аудио-версия:
Комментарии

22 июня Final Fantasy наконец вышла на PlayStation 5, и миллионы игроков по всему миру отправились изучать мир Валестии. Однако для некоторых пользователей запуск был омрачён непредвиденными обстоятельствами — их PlayStation 5 попросту не выдержала нагрузки и перегрелась.

На жалобы геймеров обратили внимание в Gamesradar. Судя по всему, проблема не массовая, однако многие игроки с ней всё же сталкиваются. Некоторые пользователи отмечают, что перегрев и сопутствующий выход из игры происходят из-за невероятно насыщенных сражений с айконами, когда на экране появляется огромное количество эффектов и частиц.

Система PS5 посоветовала дождаться охлаждения системы после перегрева:

Система PS5 посоветовала дождаться охлаждения системы после перегрева:

Фото: Reddit

Разработчики Final Fantasy 16 пока не комментировали и не подтверждали проблему. Некоторые игроки сообщают, что им не помогла даже прочистка PS5 от пыли, поэтому без участия авторов игры проблему вряд ли удастся решить.

Покупаем игру в России:
Как выгодно купить Final Fantasy 16 в России
Как выгодно купить Final Fantasy 16 в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023