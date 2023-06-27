Косметические награды из боевого пропуска Diablo 4 подойдут любому классу

Генеральный директор Diablo Род Фергюссон в своём «твиттере» сообщил, что награды из боевого пропуска Diablo 4 подойдут любому персонажу, независимо от его класса.

Ранее игроки оказались обеспокоены: сейчас внутриигровой магазин Blizzard предлагает косметические наборы для персонажей конкретного класса. Это заставляет игроков порой тратить деньги на предметы, которые они редко используют.

Судя по всему, предметы в Battle Pass будут адаптированы для разных моделей персонажей, а потому смогут подойти всем игровым классам.

Точная дата релиза первого сезона Diablo 4 до сих пор неизвестна — ожидается, что обновление выйдет с середины до конца июля. Скорее всего, анонс от Blizzard состоится уже в ближайшие дни.