Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Косметические награды из боевого пропуска Diablo 4 подойдут любому классу

Косметические награды из боевого пропуска Diablo 4 подойдут любому классу
Комментарии

Генеральный директор Diablo Род Фергюссон в своём «твиттере» сообщил, что награды из боевого пропуска Diablo 4 подойдут любому персонажу, независимо от его класса.

Ранее игроки оказались обеспокоены: сейчас внутриигровой магазин Blizzard предлагает косметические наборы для персонажей конкретного класса. Это заставляет игроков порой тратить деньги на предметы, которые они редко используют.

Судя по всему, предметы в Battle Pass будут адаптированы для разных моделей персонажей, а потому смогут подойти всем игровым классам.

Точная дата релиза первого сезона Diablo 4 до сих пор неизвестна — ожидается, что обновление выйдет с середины до конца июля. Скорее всего, анонс от Blizzard состоится уже в ближайшие дни.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023