Косметические награды из боевого пропуска Diablo 4 подойдут любому классу
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Генеральный директор Diablo Род Фергюссон в своём «твиттере» сообщил, что награды из боевого пропуска Diablo 4 подойдут любому персонажу, независимо от его класса.
Ранее игроки оказались обеспокоены: сейчас внутриигровой магазин Blizzard предлагает косметические наборы для персонажей конкретного класса. Это заставляет игроков порой тратить деньги на предметы, которые они редко используют.
Судя по всему, предметы в Battle Pass будут адаптированы для разных моделей персонажей, а потому смогут подойти всем игровым классам.
Точная дата релиза первого сезона Diablo 4 до сих пор неизвестна — ожидается, что обновление выйдет с середины до конца июля. Скорее всего, анонс от Blizzard состоится уже в ближайшие дни.
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