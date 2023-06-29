Глава Microsoft с радостью бы избавился от консольных эксклюзивов, но ему мешает Sony

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла недавно рассказал о своём отношении к консольным эксклюзивам. Наделле не нравится сам факт существования консольных эксклюзивов.

Будь его воля, он бы избавился от этого, чтобы все игроки могли получить равные условия на всех платформах. Наделла отметил, что за девять с половиной лет работы во главе Microsoft его философией было сделать программное обеспечение доступным на как можно большем количестве платформ.

Если бы это зависело от меня, я бы с удовольствием избавился от всякого рода эксклюзивов на консолях, но это явно решать не мне.

Гендиректор корпорации признал, что у Microsoft на Xbox тоже есть свои эксклюзивы, но они появились в ходе конкуренции с Sony, которая диктует правила рынка.