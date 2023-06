20 лучших игр первой половины 2023 года от Metacritic

Metacritic представил свой топ-20 лучших игр первой половины 2023 года по версии журналистов и критиков. Топ возглавила The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — средняя оценка экшен-адвенчуры на агрегаторе — 96 баллов из 100. Второе место занял ещё один эксклюзив Nintendo — ремастер Metroid Prime (94 балла), а третье получил ремейк культовой Resident Evil 4 (93 балла).

В первую десятку также попали ремейк Dead Space, Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush, Diablo 4, Star Wars Jedi: Survivor, Theatrhythm Final Bar Line и Street Fighter 6.

Топ-20 лучших игр первой половины 2023 года

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (96 баллов) Metroid Prime Remastered — (94 балла) Resident Evil 4 Remake — (93 балла) Street Fighter 6 — (92 балла) Dead Space Remake — (89 баллов) Final Fantasy 16 — (88 баллов) Theatrhythm Final Bar Line — (87 баллов) Hi-Fi Rush — (87 баллов) Diablo 4 — (87 баллов) Star Wars Jedi: Survivor — (85 баллов) Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo — (85 баллов) Humanity — (85 баллов) A Space For The Unbound — (85 баллов) Octopath Traveler 2 — (84 балла) The Murder of Sonic the Hedgehog — (84 балла) Hogwarts Legacy — (84 балла) Cassette Beasts — (84 балла) Labyrinth of Galleria: The Moon Society — (83 балла) Age of Wonders 4 — (83 балла) Doomblade — (83 балла)