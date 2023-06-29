10 лучших сериалов первой половины 2023 года от Variety
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2023 год в самом разгаре. Уже вышло немало отличных сериалов и завершилось несколько ярких шоу — например, ироничный авторский проект «Барри» и комедийная драма «Наследники». На Netflix ярко стартовал сериал «Грызня», а на Hulu начался второй сезон нашумевшего «Медведя». Издание Variety представило топ-10 лучших шоу первой половины 2023 года.
Топ-10 лучших сериалов первой половины 2023 года
- «Наследники» (4 сезона)
- «Кто-то где-то» (2 сезона)
- «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» (1 сезон)
- «Покерфейс» (2 сезона)
- «Миссис Дэвис» (1 сезон)
- «Быть присяжным» (1 сезон)
- «Связанные насмерть» (1 сезон)
- «Медведь» (2 сезона)
- «Грызня» (1 сезон)
- «Барри» (4 сезона)
Variety недавно представило свой топ-10 лучших фильмов первой половины 2023 года.
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