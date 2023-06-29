10 лучших сериалов первой половины 2023 года от Variety

2023 год в самом разгаре. Уже вышло немало отличных сериалов и завершилось несколько ярких шоу — например, ироничный авторский проект «Барри» и комедийная драма «Наследники». На Netflix ярко стартовал сериал «Грызня», а на Hulu начался второй сезон нашумевшего «Медведя». Издание Variety представило топ-10 лучших шоу первой половины 2023 года.

Топ-10 лучших сериалов первой половины 2023 года

«Наследники» (4 сезона) «Кто-то где-то» (2 сезона) «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» (1 сезон) «Покерфейс» (2 сезона) «Миссис Дэвис» (1 сезон) «Быть присяжным» (1 сезон) «Связанные насмерть» (1 сезон) «Медведь» (2 сезона) «Грызня» (1 сезон) «Барри» (4 сезона)

Variety недавно представило свой топ-10 лучших фильмов первой половины 2023 года.