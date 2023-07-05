Расписание матчей второго дня плей-офф Bali Major 2023 по Dota 2

В четверг, 6 июля в Индонезии пройдут первые матчи на вылет в рамках плей-офф Bali Major 2023, главного летнего турнира по Dota 2.

Всего запланировано четыре серии первого раунда нижней сетки. Проигравшие команды вылетят с турнира, не заработав призовых и рейтинговых очков, а победители попадут как минимум в топ-8 и продолжат борьбу за титул.

Расписание игр Bali Major 2023 по Dota 2 на 6 июля:

5:00. PSG.LGD (Китай) — Team Spirit (Россия) ;

; 8:45. Tundra Esports (Европа) — Azure Ray (Китай);

12:30. beastcoast (Перу) — Shopify Rebellion (Северная Америка);

16:15. Team Aster (Китай) — 9Pandas (Россия).

Прямую трансляцию матчей на русском языке проводит студия FISSURE на Twitch. На своих личных каналах игры также комментируют стримеры NS, Nix и TpaBoMaH.