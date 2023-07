Cyberpunk 2077 возглавила продажи игр для PS4 в России в первой половине 2023 года

Сеть «М. Видео-Эльдорадо» подвела итоги первой половины 2023 года в игровом секторе. Как рассказали в компании, общий спрос на консоли увеличился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным устройством стала PS5, а две трети приобретённых консольных игр пришлись на платформы PlayStation.

Что касается игр, то главными проектами по совокупным продажам стали God of War Ragnarok, Cyberpunk 2077, Mortal Kombat 11, GTA 5 и Hogwarts Legacy. Среди самых популярных новинок сеть выделяет всё ту же Hogwarts Legacy вместе с Atomic Heart, Resident Evil 4, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Dead Space.

В «М. Видео-Эльдорадо» отметили, что самыми продаваемыми играми для PlayStation 4 и Xbox One стала Cyberpunk 2077. На PlayStation 5 лидерство захватила God of War Ragnarok, пользователи Xbox Series предпочитают Atomic Heart, а самым популярным проектом для Nintendo Switch стала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Самые продаваемые игры на PS5

God of War Ragnarok. «Человек-паук: Майлз Моралес». Hogwarts Legacy. Atomic Heart. GTA 5.

Самые продаваемые игры на PS4

Cyberpunk 2077. Mortal Kombat 11: Ultimate. God of War Ragnarok. Red Dead Redemption 2. Atomic Heart.

Самые продаваемые игры на Xbox Series

Atomic Heart. Hogwarts Legacy. Terminator: Resistance. Back 4 Blood. Специальное издание. Just Dance 2022.

Самые продаваемые игры на Xbox One

Cyberpunk 2077. Red Dead Redemption 2. Just Dance 2020. Assassin's Creed Valhalla. Watch Dogs Legion.

Самые продаваемые игры на Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Minecraft. F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. It Takes Two. Bayonetta 3.