Цены на консоли Xbox и PlayStation в России упали до минимума

По информации газеты «Известия», цены на консоли PlayStation и Xbox в России впервые стали ниже, чем были на старте продаж в 2020 году.

Изначально консоль Xbox Series X стоила 45,5 тыс. рублей. С 2020 года цена постоянно колебалась, но сейчас у официальных ритейлеров устройство можно найти за 40 тыс. рублей. PS5 на старте продаж стоила 47 тыс. рублей. Затем цена поднималась даже до 70 тыс., но сегодня консоль можно купить от 48 тыс. до 56 тыс. рублей.

По мнению ритейлеров, причин у падения цен есть как минимум две. Во-первых, сейчас количество консолей на рынке значительно превышает число желающих их купить, а во-вторых, пользователи испытывают сложности с приобретением цифровых копий игр после санкций со стороны западных компаний.

Эксперты отмечают, что если ранее консоли были в дефиците и у них была высокая цена, то сейчас ситуация полностью противоположная.