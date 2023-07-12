Стали известны все номинанты на премию «Эмми-2023»
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Телевизионные академии объявили номинантов прайм-таймовой премии «Эмми-2023». В список вошли ведущие сериалы, выходившие за последний год.
Материал обновляется в прямом эфире.
Лучший драматический сериал
- «Андор»
- «Лучше звоните Солу»
- «Корона»
- «Дом дракона»
- The Last of Us
- «Наследники»
- «Белый лотос»
- «Шершни»
Лучший комедийный сериал
- «Начальная школа «Эбботт»
- «Барри»
- «Медведь»
- «Быть присяжным»
- «Удивительная миссис Мейзел»
- «Убийства в одном здании»
- «Тед Лассо»
- «Уэнсдей»
Лучший мини-сериал или антология
- «Грызня»
- «Монстр: История Джеффри Дамера»
- «Дейзи Джонс и The Six»
- «Флейшман в беде»
- «Оби-Ван Кеноби»
Лучший актёр в драматическом сериале
- Джефф Бриджес («Старик»)
- Брайан Кокс («Наследники»)
- Киран Калкин («Наследники»)
- Джереми Стронг («Наследники»)
- Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)
- Педро Паскаль (The Last of Us)
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Шэрон Хорган («Заговор сестёр Гарви»)
- Мелани Лински («Шершни»)
- Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
- Белла Рэмзи (The Last of Us)
- Кери Рассел («Дипломатка»)
- Сара Снук («Наследники»)
Лучший актёр в комедийном сериале
- Билл Хейдер («Барри»)
- Джейсон Сигел («Терапия»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт («Прощай навсегда»)
- Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
- Кинта Брансон («Начальная школа «Эбботт»)
- Наташа Лионн («Покерфейс»)
- Дженна Ортега («Уэнсдей»)
Лучший актёр в мини-сериале или антологии
- Тэрон Эджертон («Чёрная птица»)
- Кумэйл Нанджиани («Добро пожаловать в Чиппендейлс»)
- Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»)
- Дэниэл Рэдклифф («Странный Эл»)
- Майкл Шеннон («Джордж и Тэмми»)
- Стивен Ян («Грызня»)
Лучшая актриса в мини-сериале или антологии
- Али Вонг («Грызня»)
- Доминик Фишбэк («Рой»)
- Джессика Честейн («Джордж и Тэмми»)
- Кэтрин Хан («Прекрасные мелочи»)
- Лиззи Каплан («Флейшман в беде»)
- Райли Кио («Дейзи Джонс и The Six»)
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
- Обри Плаза («Белый лотос»)
- Мэган Фэйхи («Белый лотос»)
- Сабрина Импаччаторе («Белый лотос»)
- Симона Табаско («Белый лотос»)
- Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу»)
- Элизабет Дебики («Корона»)
- Дж. Смит-Камерон («Наследники»)
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
- Мэттью Макфэдиен («Наследники»)
- Алан Рак («Наследники»)
- Николас Браун («Наследники»)
- Александр Скарсгард («Наследники»)
- Ф. Мюррэй Абрахам («Белый лотос»)
- Майкл Империоли («Белый лотос»)
- Тео Джеймс («Белый лотос»)
- Уилл Шарп («Белый лотос»)
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
- Шерил Ли Ральф («Начальная школа «Эбботт»)
- Джанелл Джеймс («Начальная школа «Эбботт»)
- Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)
- Джуно Темпл («Тед Лассо»)
- Айо Эдебири («Медведь»)
- Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)
- Джессика Уильямс («Терапия»)
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
- Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа «Эбботт»)
- Бретт Голдстин («Тед Лассо»)
- Фил Данстер («Тед Лассо»)
- Генри Уинклер («Барри»)
- Энтони Кэрриган («Барри»)
- Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)
- Джеймс Марсден («Быть присяжным»)
Лучший гостевой актёр драматического сериала
- Ник Офферман (The Last of Us)
- Мюррэй Бартлетт (The Last of Us)
- Кейвонн Вудард (The Last of Us)
- Ламар Джонсон (The Last of Us)
- Джеймс Кромуэлл («Наследники»)
- Ариан Моайед («Наследники»)
Лучшая гостевая актриса драматического сериала
- Харриет Уолтер («Наследники»)
- Черри Джонс («Наследники»)
- Хиам Аббасс («Наследники»)
- Мелани Лински (The Last of Us)
- Анна Торв (The Last of Us)
- Сторм Рид (The Last of Us)
Лучший гостевой актёр комедийного сериала
- Нэйтан Лейн («Убийства в одном здании»)
- Люк Кирби («Удивительная миссис Мейзел»)
- Педро Паскаль (Saturday Night Live)
- Джон Бернтал («Медведь»)
- Оливер Платт («Медведь»)
- Сэм Ричардсон («Тед Лассо»)
Лучшая гостевая актриса комедийного сериала
Лучший режиссёр драматического сериала
Лучший режиссёр комедийного сериала
Лучший режиссёр мини-сериала или антологии
Лучший сценарий в драматическом сериале
Лучший сценарий в комедийном сериале
Лучший сценарий в мини-сериале или антологии
Лучший фильм на телевидении
- «Добыча»
- «Файер-Айленд»
- «Фокус-покус 2»
- «Странный Эл»
- Dolly Parton's Mountain Magic Christmas
Комментарии
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