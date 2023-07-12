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Стали известны все номинанты на премию «Эмми-2023»

Стали известны все номинанты на премию «Эмми-2023»
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Телевизионные академии объявили номинантов прайм-таймовой премии «Эмми-2023». В список вошли ведущие сериалы, выходившие за последний год.

Материал обновляется в прямом эфире.

Лучший драматический сериал

  • «Андор»
  • «Лучше звоните Солу»
  • «Корона»
  • «Дом дракона»
  • The Last of Us
  • «Наследники»
  • «Белый лотос»
  • «Шершни»

Лучший комедийный сериал

  • «Начальная школа «Эбботт»
  • «Барри»
  • «Медведь»
  • «Быть присяжным»
  • «Удивительная миссис Мейзел»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Тед Лассо»
  • «Уэнсдей»

Лучший мини-сериал или антология

  • «Грызня»
  • «Монстр: История Джеффри Дамера»
  • «Дейзи Джонс и The Six»
  • «Флейшман в беде»
  • «Оби-Ван Кеноби»

Лучший актёр в драматическом сериале

  • Джефф Бриджес («Старик»)
  • Брайан Кокс («Наследники»)
  • Киран Калкин («Наследники»)
  • Джереми Стронг («Наследники»)
  • Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)
  • Педро Паскаль (The Last of Us)

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Шэрон Хорган («Заговор сестёр Гарви»)
  • Мелани Лински («Шершни»)
  • Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
  • Белла Рэмзи (The Last of Us)
  • Кери Рассел («Дипломатка»)
  • Сара Снук («Наследники»)

Лучший актёр в комедийном сериале

  • Билл Хейдер («Барри»)
  • Джейсон Сигел («Терапия»)
  • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
  • Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
  • Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Кристина Эпплгейт («Прощай навсегда»)
  • Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
  • Кинта Брансон («Начальная школа «Эбботт»)
  • Наташа Лионн («Покерфейс»)
  • Дженна Ортега («Уэнсдей»)

Лучший актёр в мини-сериале или антологии

  • Тэрон Эджертон («Чёрная птица»)
  • Кумэйл Нанджиани («Добро пожаловать в Чиппендейлс»)
  • Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»)
  • Дэниэл Рэдклифф («Странный Эл»)
  • Майкл Шеннон («Джордж и Тэмми»)
  • Стивен Ян («Грызня»)

Лучшая актриса в мини-сериале или антологии

  • Али Вонг («Грызня»)
  • Доминик Фишбэк («Рой»)
  • Джессика Честейн («Джордж и Тэмми»)
  • Кэтрин Хан («Прекрасные мелочи»)
  • Лиззи Каплан («Флейшман в беде»)
  • Райли Кио («Дейзи Джонс и The Six»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

  • Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
  • Обри Плаза («Белый лотос»)
  • Мэган Фэйхи («Белый лотос»)
  • Сабрина Импаччаторе («Белый лотос»)
  • Симона Табаско («Белый лотос»)
  • Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу»)
  • Элизабет Дебики («Корона»)
  • Дж. Смит-Камерон («Наследники»)

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале

  • Мэттью Макфэдиен («Наследники»)
  • Алан Рак («Наследники»)
  • Николас Браун («Наследники»)
  • Александр Скарсгард («Наследники»)
  • Ф. Мюррэй Абрахам («Белый лотос»)
  • Майкл Империоли («Белый лотос»)
  • Тео Джеймс («Белый лотос»)
  • Уилл Шарп («Белый лотос»)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

  • Шерил Ли Ральф («Начальная школа «Эбботт»)
  • Джанелл Джеймс («Начальная школа «Эбботт»)
  • Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)
  • Джуно Темпл («Тед Лассо»)
  • Айо Эдебири («Медведь»)
  • Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)
  • Джессика Уильямс («Терапия»)

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале

  • Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа «Эбботт»)
  • Бретт Голдстин («Тед Лассо»)
  • Фил Данстер («Тед Лассо»)
  • Генри Уинклер  («Барри»)
  • Энтони Кэрриган («Барри»)
  • Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)
  • Джеймс Марсден («Быть присяжным»)

Лучший гостевой актёр драматического сериала

  • Ник Офферман (The Last of Us)
  • Мюррэй Бартлетт (The Last of Us)
  • Кейвонн Вудард (The Last of Us)
  • Ламар Джонсон (The Last of Us)
  • Джеймс Кромуэлл («Наследники»)
  • Ариан Моайед («Наследники»)

Лучшая гостевая актриса драматического сериала

  • Харриет Уолтер («Наследники»)
  • Черри Джонс («Наследники»)
  • Хиам Аббасс («Наследники»)
  • Мелани Лински (The Last of Us)
  • Анна Торв (The Last of Us)
  • Сторм Рид (The Last of Us)

Лучший гостевой актёр комедийного сериала

  • Нэйтан Лейн («Убийства в одном здании»)
  • Люк Кирби («Удивительная миссис Мейзел»)
  • Педро Паскаль (Saturday Night Live)
  • Джон Бернтал («Медведь»)
  • Оливер Платт («Медведь»)
  • Сэм Ричардсон («Тед Лассо»)

Лучшая гостевая актриса комедийного сериала

Лучший режиссёр драматического сериала

Лучший режиссёр комедийного сериала

Лучший режиссёр мини-сериала или антологии

Лучший сценарий в драматическом сериале

Лучший сценарий в комедийном сериале

Лучший сценарий в мини-сериале или антологии

Лучший фильм на телевидении

  • «Добыча»
  • «Файер-Айленд»
  • «Фокус-покус 2»
  • «Странный Эл»
  • Dolly Parton's Mountain Magic Christmas
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