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Стали известны все номинанты на премию «Эмми-2023»

Телевизионные академии объявили номинантов прайм-таймовой премии «Эмми-2023». В список вошли ведущие сериалы, выходившие за последний год.

Материал обновляется в прямом эфире.

Лучший драматический сериал

«Андор»

«Лучше звоните Солу»

«Корона»

«Дом дракона»

The Last of Us

«Наследники»

«Белый лотос»

«Шершни»

Лучший комедийный сериал

«Начальная школа «Эбботт»

«Барри»

«Медведь»

«Быть присяжным»

«Удивительная миссис Мейзел»

«Убийства в одном здании»

«Тед Лассо»

«Уэнсдей»

Лучший мини-сериал или антология

«Грызня»

«Монстр: История Джеффри Дамера»

«Дейзи Джонс и The Six»

«Флейшман в беде»

«Оби-Ван Кеноби»

Лучший актёр в драматическом сериале

Джефф Бриджес («Старик»)

Брайан Кокс («Наследники»)

Киран Калкин («Наследники»)

Джереми Стронг («Наследники»)

Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)

Педро Паскаль (The Last of Us)

Лучшая актриса в драматическом сериале

Шэрон Хорган («Заговор сестёр Гарви»)

Мелани Лински («Шершни»)

Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)

Белла Рэмзи (The Last of Us)

Кери Рассел («Дипломатка»)

Сара Снук («Наследники»)

Лучший актёр в комедийном сериале

Билл Хейдер («Барри»)

Джейсон Сигел («Терапия»)

Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая актриса в комедийном сериале

Кристина Эпплгейт («Прощай навсегда»)

Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)

Кинта Брансон («Начальная школа «Эбботт»)

Наташа Лионн («Покерфейс»)

Дженна Ортега («Уэнсдей»)

Лучший актёр в мини-сериале или антологии

Тэрон Эджертон («Чёрная птица»)

Кумэйл Нанджиани («Добро пожаловать в Чиппендейлс»)

Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»)

Дэниэл Рэдклифф («Странный Эл»)

Майкл Шеннон («Джордж и Тэмми»)

Стивен Ян («Грызня»)

Лучшая актриса в мини-сериале или антологии

Али Вонг («Грызня»)

Доминик Фишбэк («Рой»)

Джессика Честейн («Джордж и Тэмми»)

Кэтрин Хан («Прекрасные мелочи»)

Лиззи Каплан («Флейшман в беде»)

Райли Кио («Дейзи Джонс и The Six»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)

Обри Плаза («Белый лотос»)

Мэган Фэйхи («Белый лотос»)

Сабрина Импаччаторе («Белый лотос»)

Симона Табаско («Белый лотос»)

Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу»)

Элизабет Дебики («Корона»)

Дж. Смит-Камерон («Наследники»)

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале

Мэттью Макфэдиен («Наследники»)

Алан Рак («Наследники»)

Николас Браун («Наследники»)

Александр Скарсгард («Наследники»)

Ф. Мюррэй Абрахам («Белый лотос»)

Майкл Империоли («Белый лотос»)

Тео Джеймс («Белый лотос»)

Уилл Шарп («Белый лотос»)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Шерил Ли Ральф («Начальная школа «Эбботт»)

Джанелл Джеймс («Начальная школа «Эбботт»)

Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)

Джуно Темпл («Тед Лассо»)

Айо Эдебири («Медведь»)

Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)

Джессика Уильямс («Терапия»)

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале

Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа «Эбботт»)

Бретт Голдстин («Тед Лассо»)

Фил Данстер («Тед Лассо»)

Генри Уинклер («Барри»)

Энтони Кэрриган («Барри»)

Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)

Джеймс Марсден («Быть присяжным»)

Лучший гостевой актёр драматического сериала

Ник Офферман (The Last of Us)

Мюррэй Бартлетт (The Last of Us)

Кейвонн Вудард (The Last of Us)

Ламар Джонсон (The Last of Us)

Джеймс Кромуэлл («Наследники»)

Ариан Моайед («Наследники»)

Лучшая гостевая актриса драматического сериала

Харриет Уолтер («Наследники»)

Черри Джонс («Наследники»)

Хиам Аббасс («Наследники»)

Мелани Лински (The Last of Us)

Анна Торв (The Last of Us)

Сторм Рид (The Last of Us)

Лучший гостевой актёр комедийного сериала

Нэйтан Лейн («Убийства в одном здании»)

Люк Кирби («Удивительная миссис Мейзел»)

Педро Паскаль (Saturday Night Live)

Джон Бернтал («Медведь»)

Оливер Платт («Медведь»)

Сэм Ричардсон («Тед Лассо»)

Лучшая гостевая актриса комедийного сериала

Лучший режиссёр драматического сериала

Лучший режиссёр комедийного сериала

Лучший режиссёр мини-сериала или антологии

Лучший сценарий в драматическом сериале

Лучший сценарий в комедийном сериале

Лучший сценарий в мини-сериале или антологии

Лучший фильм на телевидении