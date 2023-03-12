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Победители «Оскара-2023»: «Аватар 2», «Топ Ган: Мэверик», «Всё везде и сразу» и другие фильмы

Лауреаты «Оскара-2023». LIVE
Михаил Шевкун
Победители «Оскара-2023»
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Кто возьмёт главную награду?

Через несколько часов, в 3:00 мск, начнётся четырёхчасовая церемония награждения Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год.

На этот раз претендентов огромное множество, а за главный титул поборются даже два голливудских блокбастера «старой школы» — «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик». Вдобавок на титул выдвинули «Всё везде и сразу» и «На Западном фронте без перемен». Предугадать победителя можно в нашем голосовании.

В течение церемонии награды получат 24 проекта, мы будем следить за всем в прямом эфире, а вы оставайтесь в нашем «лайве» — тут будут все победители. Также можете просто оставить страницу в закладках и вернуться после окончания, чтобы узнать всех победителей.

Красная дорожка «Оскара-2023»
Live Михаил Шевкун

Красная дорожка «Оскара-2023»

Прямо сейчас идёт предварительное шоу с красной дорожкой.

Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат Academy Award.

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Теги Чемп.Play Кино и сериалы Премия «Оскар» •••

Заглавное фото: Andrew H. Walker/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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