Лауреаты «Оскара-2023». LIVE

Через несколько часов, в 3:00 мск, начнётся четырёхчасовая церемония награждения Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год.

На этот раз претендентов огромное множество, а за главный титул поборются даже два голливудских блокбастера «старой школы» — «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик». Вдобавок на титул выдвинули «Всё везде и сразу» и «На Западном фронте без перемен». Предугадать победителя можно в нашем голосовании.

В течение церемонии награды получат 24 проекта, мы будем следить за всем в прямом эфире, а вы оставайтесь в нашем «лайве» — тут будут все победители. Также можете просто оставить страницу в закладках и вернуться после окончания, чтобы узнать всех победителей.