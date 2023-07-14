В России стартовали продажи смартфона Google Pixel 7a

Спустя два месяца после старта продаж в США смартфон Google Pixel 7a добрался и до России. В середине июля устройство стало доступно в магазинах ритейлера DNS по цене 68 799 рублей за базовую версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Для сравнения: в Северной Америке аппарат можно приобрести за $ 499 — около 45 тыс. рублей без учёта налогов.
Фото: DNS
В России доступны два цвета Pixel 7a — голубой и серый. Белый тоже указан на сайте, однако его «нет в наличии», а кораллового даже нет в списке.
Google называет Pixel 7a одним из лучших среднебюджетных смартфонов на рынке. Устройство получило 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 Гц и работает на базе процессора Tensor G2 с 8 ГБ оперативной памяти и батареей ёмкостью 4385 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Смартфон защищён от воды по стандарту IP67.
- 14 июля 2023
-
15:22
-
14:54
-
14:28
-
14:03
-
13:59
-
13:29
-
13:10
-
12:53
-
12:47
-
12:24
-
11:44
-
11:20
-
11:10
-
10:42
-
10:08
-
09:37
-
08:46
-
08:18
-
07:48
-
07:05
-
06:41
- 13 июля 2023
-
20:49
-
20:22
-
19:58
-
19:53
-
19:29
-
18:54
-
18:22
-
17:50
-
17:22
-
17:03
-
16:41
-
16:17
-
15:55
-
15:20