В России стартовали продажи смартфона Google Pixel 7a

Спустя два месяца после старта продаж в США смартфон Google Pixel 7a добрался и до России. В середине июля устройство стало доступно в магазинах ритейлера DNS по цене 68 799 рублей за базовую версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Для сравнения: в Северной Америке аппарат можно приобрести за $ 499 — около 45 тыс. рублей без учёта налогов.

Фото: DNS

В России доступны два цвета Pixel 7a — голубой и серый. Белый тоже указан на сайте, однако его «нет в наличии», а кораллового даже нет в списке.

Google называет Pixel 7a одним из лучших среднебюджетных смартфонов на рынке. Устройство получило 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 Гц и работает на базе процессора Tensor G2 с 8 ГБ оперативной памяти и батареей ёмкостью 4385 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Смартфон защищён от воды по стандарту IP67.