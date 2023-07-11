В России открылись предзаказы на стильный смартфон Nothing Phone (2)

11 июля компания Nothing представила вторую версию своего смартфона — Phone (2) на базе Android 13. Вместе с этим британский производитель открыл предзаказы на устройство в том числе и в России.
Nothing Phone (2) работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 или 12 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2412х1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц.
Устройство оснащено двумя основными камерами с разрешением 50 Мп: основной Sony IMX890 (f/1,88) и ультраширокоугольной Samsung JN1 (f/2,2). Разрешение фронтальной камеры — 32 Мп. Nothing Phone (2) работает от батареи объёмом 4700 мАч и поддерживает сразу три зарядки: проводную мощностью 45 Вт, беспроводную мощностью 15 Вт и реверсивную 5 Вт.
Одна из главных особенностей Phone (2) — светодиоды на задней стороне смартфона. Их можно настраивать через специальное приложение, позволяющее синхронизировать их в том числе с длительностью поездки в такси, уровнем громкости и различными уведомлениями.
Nothing Phone (2) уже можно предзаказать в России по двум ценам: 79 999 рублей за версию на 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и 89 999 рублей за смартфон с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.
Фото
Фото: Nothing
Фото: Nothing
Фото: Nothing
Фото: Nothing
- 11 июля 2023
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