В России открылись предзаказы на стильный смартфон Nothing Phone (2)

11 июля компания Nothing представила вторую версию своего смартфона — Phone (2) на базе Android 13. Вместе с этим британский производитель открыл предзаказы на устройство в том числе и в России.

Nothing Phone (2) работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 или 12 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2412х1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц.

Устройство оснащено двумя основными камерами с разрешением 50 Мп: основной Sony IMX890 (f/1,88) и ультраширокоугольной Samsung JN1 (f/2,2). Разрешение фронтальной камеры — 32 Мп. Nothing Phone (2) работает от батареи объёмом 4700 мАч и поддерживает сразу три зарядки: проводную мощностью 45 Вт, беспроводную мощностью 15 Вт и реверсивную 5 Вт.

Одна из главных особенностей Phone (2) — светодиоды на задней стороне смартфона. Их можно настраивать через специальное приложение, позволяющее синхронизировать их в том числе с длительностью поездки в такси, уровнем громкости и различными уведомлениями.

Nothing Phone (2) уже можно предзаказать в России по двум ценам: 79 999 рублей за версию на 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и 89 999 рублей за смартфон с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Фото

Фото: Nothing

Фото: Nothing

Фото: Nothing

Фото: Nothing