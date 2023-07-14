В Windows 11 появится удобный способ переустановки системы через «Центр обновления»

В тестовой сборке Windows 11 build 25905 появилась очень полезная функция — возможность переустановить операционную систему прямо в настройках «Центра обновления». Для этого нужно будет перейти в настройки системы и выбрать пункт «Устранение неполадок с помощью Центра обновления Windows».

Опция автоматически скачает актуальный образ Windows 11 и установит его поверх текущей операционной системы. Важно отметить, что все приложения, файлы, параметры и другие настройки пользователя при этом сохранятся.

Фото: Neowin/Microsoft

Сейчас функция переустановки Windows 11 доступна только участникам тестирования Canary. Пока неясно, сколько именно продлится тест и когда опция станет доступной для всех пользователей операционной системы.