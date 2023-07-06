Windows 12 выйдет осенью 2024 года — Windows Latest

Как сообщает портал Windows Latest, Microsoft планирует выпустить Windows 12 уже осенью 2024 года. Более широкое распространение начнётся в течение 2025-го, отмечают источники издания.
Сейчас компания уже активно тестирует операционную систему, однако с конкретным списком нововведений Microsoft пока не определилась. Точно известно, что в Windows 12 появится обновлённый рабочий стол с улучшенной панелью задач, однако остальные изменения всё ещё обсуждаются.
Компания также раздумывает над внедрением поддержки искусственного интеллекта прямо в ОС. Судя по всему, речь идёт в том числе об интеграции сервиса Bing и ИИ-помощника 365 CoPilot. Также Microsoft якобы планирует оптимизировать Windows 12 для работы с процессорами ARM, на базе которых работают миллионы устройств по всему миру.
- 6 июля 2023
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