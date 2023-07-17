Microsoft откажется от подписки Xbox Live Gold: 14 сентября её заменит Xbox Game Pass Core
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С 14 сентября премиум-подписка Xbox Live Gold прекратит существование. Microsoft приняла решение заменить её на новый формат — Xbox Game Pass Core.
Цена не изменится и также будет составлять $ 9,99 в месяц или $ 59,99 в год. Все подписчики Xbox Live Gold автоматически будут переведены на новый сервис.
При этом раздачи игр заменят на постоянный каталог, как в стандартном Xbox Game Pass. Обновлять список доступных тайтлов планируют несколько раз в год, новая подписка также даст доступ к мультиплееру на Xbox.
Microsoft также опубликовала список из 19 игр (позже его планируется дополнить), которые станут доступны по подписке Xbox Game Pass Core с 14 сентября:
- Among Us;
- Descenders;
- Dishonored 2;
- Doom Eternal;
- Fable Anniversary;
- Fallout 4;
- Fallout 76;
- Forza Horizon 4;
- Gears 5;
- Grounded;
- Halo 5: Guardians;
- Halo Wars 2;
- Hellblade: Senua’s Sacrifice;
- Human Fall Flat;
- Inside;
- Ori & The Will of the Wisps;
- Psychonauts 2;
- State of Decay 2;
- The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.
Xbox Live Gold был запущен более 20 лет назад — в 2002 году.
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