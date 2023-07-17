Microsoft откажется от подписки Xbox Live Gold: 14 сентября её заменит Xbox Game Pass Core

С 14 сентября премиум-подписка Xbox Live Gold прекратит существование. Microsoft приняла решение заменить её на новый формат — Xbox Game Pass Core.

Цена не изменится и также будет составлять $ 9,99 в месяц или $ 59,99 в год. Все подписчики Xbox Live Gold автоматически будут переведены на новый сервис.

При этом раздачи игр заменят на постоянный каталог, как в стандартном Xbox Game Pass. Обновлять список доступных тайтлов планируют несколько раз в год, новая подписка также даст доступ к мультиплееру на Xbox.

Microsoft также опубликовала список из 19 игр (позже его планируется дополнить), которые станут доступны по подписке Xbox Game Pass Core с 14 сентября:

Among Us;

Descenders;

Dishonored 2;

Doom Eternal;

Fable Anniversary;

Fallout 4;

Fallout 76;

Forza Horizon 4;

Gears 5;

Grounded;

Halo 5: Guardians;

Halo Wars 2;

Hellblade: Senua’s Sacrifice;

Human Fall Flat;

Inside;

Ori & The Will of the Wisps;

Psychonauts 2;

State of Decay 2;

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.

Xbox Live Gold был запущен более 20 лет назад — в 2002 году.