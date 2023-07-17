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Microsoft откажется от подписки Xbox Live Gold: 14 сентября её заменит Xbox Game Pass Core

Microsoft откажется от подписки Xbox Live Gold: 14 сентября её заменит Xbox Game Pass Core
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С 14 сентября премиум-подписка Xbox Live Gold прекратит существование. Microsoft приняла решение заменить её на новый формат — Xbox Game Pass Core.

Цена не изменится и также будет составлять $ 9,99 в месяц или $ 59,99 в год. Все подписчики Xbox Live Gold автоматически будут переведены на новый сервис.

При этом раздачи игр заменят на постоянный каталог, как в стандартном Xbox Game Pass. Обновлять список доступных тайтлов планируют несколько раз в год, новая подписка также даст доступ к мультиплееру на Xbox.

Microsoft также опубликовала список из 19 игр (позже его планируется дополнить), которые станут доступны по подписке Xbox Game Pass Core с 14 сентября:

  • Among Us;
  • Descenders;
  • Dishonored 2;
  • Doom Eternal;
  • Fable Anniversary;
  • Fallout 4;
  • Fallout 76;
  • Forza Horizon 4;
  • Gears 5;
  • Grounded;
  • Halo 5: Guardians;
  • Halo Wars 2;
  • Hellblade: Senua’s Sacrifice;
  • Human Fall Flat;
  • Inside;
  • Ori & The Will of the Wisps;
  • Psychonauts 2;
  • State of Decay 2;
  • The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.

Xbox Live Gold был запущен более 20 лет назад — в 2002 году.

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