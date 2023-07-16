Microsoft и PlayStation договорились о том, что Call of Duty останется на консолях Sony
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Глава Xbox Фил Спенсер рассказал, что Microsoft и PlayStation заключили соглашение, по которому игры серии Call of Duty продолжат появляться на консолях компании Sony.
Соответствующее заявление руководитель Xbox опубликовал в соцсетях:
Мы рады сообщить, что Microsoft и PlayStation подписали соглашение, обязывающее нас сохранить Call of Duty на PlayStation после покупки Activision Blizzard. Мы с нетерпением ждем будущего, когда у игроков по всему миру будет больше возможностей играть в свои любимые игры.
11 июля суд США разрешил слияние Xbox и Activision Blizzard — таким образом, для завершения покупки почти не осталось препятствий. Сделку не одобрили только в Великобритании, но Microsoft может закрыть сделку без британского рынка или сдвинуть сроки, ожидая решения местного регулятора.
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