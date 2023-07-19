Шесть матчей параллельно — расписание первого дня Riyadh Masters 2023 с призовыми $ 15 млн

Сегодня, 19 июля, стартует крупнейший коммерческий турнир в истории Dota 2 — Riyadh Masters 2023 с рекордным призовым фондом $ 15 млн.

На первом этапе между собой сразятся 12 команд (остальные восемь начнут со второго этапа), разделённые на две группы по шесть коллективов. Топ-2 каждой подгруппы проходят дальше, а остальные сыграют в стыковых матчах.

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Сегодня пройдут четыре из пяти туров групповой стадии, а завтра — последний, переигровки (в случае необходимости) и стыковые матчи. Все шесть игр одного тура (в обеих группах) будут идти параллельно.

Расписание Riyadh Masters 2023 по Dota 2 на 19 июля

Тур 1, начало игр — в 12:00 мск:

Группа А. Team Liquid (Швеция) — Entity Gaming (Европа);

Группа А. Team Aster (Китай) — Virtus.pro (Россия) ;

; Группа А. Execration (Филиппины) — TSM (Северная Америка);

Группа B. OG (Европа) — Quest Esports (Ближний Восток);

Группа B. beastcoast (Перу) — Team Secret (Европа);

Группа B. Xtreme Gaming (Китай) — 9Pandas (Россия).

Тур 2, начало — в 14:30:

Группа А. Execration — Team Liquid;

Группа А. Virtus.pro — Entity;

— Entity; Группа А. Team Aster — TSM;

Группа B. beastcoast — OG;

Группа B. 9Pandas — Quest Esports;

— Quest Esports; Группа B. Xtreme Gaming — Team Secret.

Тур 3, начало — в 17:00:

Группа A. Virtus.pro — Team Liquid;

— Team Liquid; Группа A. Execration — Team Aster;

Группа А. Entity — TSM;

Группа B. Quest Esports — Team Secret;

Группа B. 9Pandas — OG;

— OG; Группа B. beastcoast — Xtreme Gaming.

Тур 4, начало — в 18:30:

Группа A. TSM — Team Liquid;

Группа A. Entity — Team Aster;

Группа А. Execration — Virtus.pro ;

; Группа B. 9Pandas — beastcoast;

— beastcoast; Группа B. Team Secret — OG;

Группа B. Quest Esports — Xtreme Gaming.

Прямую трансляцию турнира на русском языке проведёт студия Paragon Events. На главном стриме планируют переключаться между важными моментами всех матчей, однако каждую игру также можно будет посмотреть отдельно.

Трансляция Riyadh Masters 2023 по Dota 2 на русском