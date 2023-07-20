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Вышел новый трейлер фильма Gran Turismo с Орландо Блумом и Дэвидом Харбором

Вышел новый трейлер фильма Gran Turismo с Орландо Блумом и Дэвидом Харбором
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Sony Pictures выпустила уже второй трейлер экранизации гоночного симулятора Gran Turismo. В ролике кратко напомнили сюжетную завязку картины и сделали ставку на эпичность грядущего релиза. Премьера ленты состоится 11 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

Фильм Gran Turismo расскажет историю реального геймера Янна Марденборо, который фанател от культовых гоночных симуляторов и в результате стал реальным профессиональным гонщиком. Главные роли в картине исполнили Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Орландо Блум («Пираты Карибского моря»), Арчи Мадекве («Видеть») и другие.

За производство фильма отвечал создатель франшизы Кадзунори Ямаути, а поставил картину режиссёр «Района №9» Нил Бломкамп.

Постеры

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

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