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Стало известно, прочему Дэвид Харбор согласился сняться в экранизации игры Gran Turismo

Стало известно, прочему Дэвид Харбор согласился сняться в экранизации игры Gran Turismo
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Звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор объяснил, почему согласился сняться в экранизации серии гоночных симуляторов Gran Turismo. Актёр также рассказал, почему новый фильм Нила Бломкампа точно избежит «проклятия адаптаций видеоигр».

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По словам Харбора, подход его и авторов фильма Gran Turismo такой, какой нужен.

Я доволен подходом, который мы выбрали для этого фильма. Все мы знаем, что, к сожалению, фильмы о видеоиграх работают не так, как надо.

Харбор отметил, что сюжет о молодом, самом обычном парне, который становится профессиональным гонщиком благодаря видеоигре — идеальная история для фильма по игре.

Это история про ребёнка, который играет в видеоигры, и никто в него не верит. Но он преодолевает невероятные трудности и действительно достигает невероятных результатов.

Фильм Gran Turismo расскажет историю реального геймера Янна Марденборо, который фанател от культовых гоночных симуляторов и в результате стал реальным профессиональным гонщиком. Премьера ленты намечена на август этого года.

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