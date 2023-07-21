Вышел трейлер четвёртого сезона мультсериала «Харли Квинн»
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Сервис HBO Max опубликовал полноценный трейлер четвёртого сезона мультсериала для взрослых «Харли Квинн». В нём показали главную героиню Харли, Ядовитого плюща и других персонажей.
Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат Max.
Мультсериал рассказывает про одного из самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. В шоу также появляются Джокер и различные злодеи.
Напомним, первый сезон вышел в 2019 году, премьера второго состоялась в 2020-м, а третий вышел летом прошлого года. Все сезоны в целом оценивали очень хорошо, поскольку аудитории понравился сам стиль проекта и его подача.
Премьера третьего сезона состоится уже 27 июля. Вероятно, новые серии будут выходить раз в неделю.
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