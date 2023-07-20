Сериал «Замкнутый круг» удивляет закрученным сюжетом — это триллер про похищение ребёнка

Стивен Содерберг — выдающийся режиссёр. Он снял «Одиннадцать друзей Оушена», «Нокаут», оскароносный «Траффик» и множество других хитов.

А вот с сериалами творец связывался редко. Из удачных проектов вспоминается только «Больница Никербокер», которая по накалу страстей обходит даже «Доктора Хауса». Зато в июле 2023-го Содерберг выпустил сразу два шоу: скромную комедию Command Z для веб-сайта и грандиозный триллер «Замкнутый круг» для Max.

Вышло всего два эпизода «Замкнутого круга», но сериалу уже пророчат множество наград. Секрет в мощном сюжете, который не портит даже затянутость.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат Max.

Где смотреть сериал в России

Официально «Замкнутый круг» не выходит в России, а по миру его показывают на сервисе Max, что потенциально может означать появление шоу на «Амедиатеке» в обозримом будущем.

График выпуска серий

Всего у сериала будет шесть эпизодов — их выпускают по два раз в неделю.

Эпизод Дата выхода 1–2-я серии 13 июля 3–4-я серии 20 июля 5–6-я серии 27 июля

Текст ниже написан по первым двум сериям.

«Замкнутый круг» Фото: Max

Сериал не сразу взрывает мозг

Зрителя давно приучили к простым сериалам. Сюжет должен цеплять с ходу, персонажи обязаны иметь выразительную черту, а в финале не обойтись без клиффхэнгера. Это разумный подход, ведь на просмотр всего на свете не хватит времени. Если не увлечь аудиторию сразу, она тут же разбежится.

Вот только у Стивена Содерберга громкое имя — поэтому ему позволяют забыть о правилах. Взять хотя бы начало «Замкнутого круга», где первые 40 минут уходят на знакомство с толпой героев и переплетение сюжетных арок. Режиссёр показывает обрывки из разных жизней, взрывает мозг путаными диалогами и заваливает новыми персонажами. Но что вообще происходит? Трудно сказать, ведь зрителю ничего не объясняют.

Начало «Замкнутого круга» кажется идеальным снотворным. Содерберг словно проверяет аудиторию: готова ли она терпеть и думать? Уверен, многие не выдержали и выключили телевизор — и зря! К финалу эпизода режиссёр сводит линии воедино и выдаёт самую интригующую драму в году. В следующей серии история продолжает набирать обороты — в итоге от экрана уже не оторваться.

Тимоти Олифант (слева) выдаёт блестящую роль Фото: Max

Любопытно, что после двух эпизодов Содерберг не отвечает ни на один вопрос. Трудно даже сформулировать внятную сюжетную фабулу. О чём сериал? О похищении ребёнка? О родителях, ищущих общий язык с сыном? О подростках, гнавшихся за светлым будущим и угодивших в беду? О гангстере, который творит злодеяния ради безумной эзотерической идеи? Скорее, обо всём и одновременно ни о чём.

Сценарий «Замкнутого круга» — хрупкая конструкция из, казалось бы, несочетаемых сюжетных линий, загадок и разношёрстных персонажей. Но каким-то чудом режиссёру удаётся объединить все арки и заворожить запутанной историей. Поэтому в начале титров не выключаешь серию, а долго смотришь в экран, размышляя о произошедшем. В 2023-м такой же эффект производили разве что финальные эпизоды «Грызни».

Опустошающая беседа в полиции Фото: Max

Стильный Содерберг

Сериал стоит похвалить за фирменный стиль Содерберга. У операторов слегка трясутся руки, съёмка напоминает криминальную документалку, а каждый диалог раскрывает характер героев. Чего только стоит персонаж Денниса Куэйда, который постоянно вспоминает хорошие поступки из прошлого и убеждает себя: я — хороший. Вот только эта неуверенность тонко намекает на былые прегрешения героя.

Также режиссёр делает напряжённой каждую сцену. Вот начинающие преступники проворачивают грязное дело: в их машине заложник, его родственники не спешат с выкупом, босс темнит, ситуация стремительно выходит из-под контроля. Нерв натянут до предела — и в этот момент в дверь фургона стучат.

Сразу испытываешь много эмоций: надеешься на спасение пленника, гадаешь о личности внезапного гостя и тревожишься за преступников, которые случайно ввязались в мрачное дело. Благодаря операторской работе и талантливым актёрам интригуют даже такие мелочи. А ведь в сериале полно событий поважнее.

Вы видели Зази Битц в «Джокере» и «Дэдпуле 2» Фото: Max

Стоит смотреть?

«Замкнутый круг» заслуживает просмотра. Это сложное шоу, которому нужно время на знакомство с персонажами и раскрытие сюжета. Но результат того стоит: настолько интригующего и напряжённого шоу не выходило давно.

Понравилось

Интригующий сюжет со множеством загадок

Блестящая актёрская игра

Крутая режиссура от Содерберга.

Не понравилось