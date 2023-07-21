Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В интернет утекли данные 4000 разработчиков игры Roblox

В интернет утекли данные 4000 разработчиков игры Roblox
Аудио-версия:
Комментарии

Издание GamesIndustry.biz сообщило о крупной утечке данных Roblox. Слив затронул персональные данные и личные профили более 4000 разработчиков.

Сама утечка произошла ещё в декабре 2020 года, однако первая часть данных появилась в открытом доступе только в 2021 году. Тогда информация не выходила за пределы нишевых сообществ Roblox, но ситуация резко изменилась пару дней назад.

На одном из форумов опубликовали номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и другую личную информацию создателей игры. Как оказалось, произошедшее коснулось только тех сотрудников, которые принимали участие в конференции разработчиков Roblox в период с 2017 по 2020 год.

Представители Roblox заявили, что в курсе утечки данных. Сообщается, что сейчас отдел безопасности ведёт расследование, а всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Полезный гайд для тех, кто ещё не пробовал игру
Как установить Roblox и поиграть в неё в 2023 году
Как установить Roblox и поиграть в неё в 2023 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023