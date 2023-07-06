Как установить Roblox и поиграть в неё в 2023 году

Roblox — это даже не отдельная игра, а целая игровая онлайн-платформа, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные игры и соревноваться в созданных другими геймерами тайтлах. Создатели площадки решили не делать проект платным, ограничившись условно-бесплатным доступом.
В нашем материале мы расскажем, где можно скачать Roblox и как начать в неё играть.
Играть в Roblox на ПК
Для игры в Roblox вам прежде всего понадобится аккаунт. Создать его можно на официальном сайте игры. Как только пройдёт регистрация, можно двигаться дальше.
Фото: Roblox
Чтобы начать играть, зайдите на всё тот же официальный сайт и нажмите кнопку скачивания. После этого в ваших загрузках появится лаунчер. Как только вы его запустите, начнётся установка Roblox на ваш ПК. Она пройдёт почти моментально.
Фото: Roblox
После этого запускайте игру на рабочем столе, вводите данные от своего аккаунта и с радостью играйте. Все последующие разы запускать Roblox тоже можно через лаунчер на рабочем столе.
Играть в Roblox на iOS
Со смартфонами ситуация почти аналогичная. Предварительно вам, как и в случае с ПК, нужно пройти регистрацию на сайте. После этого заходим в App Store (подойдет даже российский) и скачиваем игру на ваш смартфон.
Затем заходим в игру, вводим данные от аккаунта и врываемся!
Фото: App Store
Играть в Roblox на Android
Как и на iOS. Предварительно зарегистрировавшись, вам необходимо зайти в Google Play через ваш смартфон (тоже подойдёт российский), скачать Roblox и зайти в неё. После этого вводим данные и играем.
Фото: Google Play
Играть в Roblox на Xbox
Roblox также доступна и на Xbox. Чтобы скачать игру на консоль, достаточно открыть магазин на Xbox One, ввести в поиске название игры и скачать проект. Конечно же, в Xbox Store тайтл тоже доступен бесплатно, как и на всех других платформах.
Устанавливайте игру, вводите свои данные от учётной записи и играйте.
Фото: Xbox Store
Roblox доступна на ПК, Xbox One, iOS и Android. До консолей PlayStation и Nintendo проект пока не добрался.
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