Как установить Roblox и поиграть в неё в 2023 году

Roblox — это даже не отдельная игра, а целая игровая онлайн-платформа, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные игры и соревноваться в созданных другими геймерами тайтлах. Создатели площадки решили не делать проект платным, ограничившись условно-бесплатным доступом.

В нашем материале мы расскажем, где можно скачать Roblox и как начать в неё играть.

Играть в Roblox на ПК

Для игры в Roblox вам прежде всего понадобится аккаунт. Создать его можно на официальном сайте игры. Как только пройдёт регистрация, можно двигаться дальше.

Фото: Roblox

Чтобы начать играть, зайдите на всё тот же официальный сайт и нажмите кнопку скачивания. После этого в ваших загрузках появится лаунчер. Как только вы его запустите, начнётся установка Roblox на ваш ПК. Она пройдёт почти моментально.

Фото: Roblox

После этого запускайте игру на рабочем столе, вводите данные от своего аккаунта и с радостью играйте. Все последующие разы запускать Roblox тоже можно через лаунчер на рабочем столе.

Играть в Roblox на iOS

Со смартфонами ситуация почти аналогичная. Предварительно вам, как и в случае с ПК, нужно пройти регистрацию на сайте. После этого заходим в App Store (подойдет даже российский) и скачиваем игру на ваш смартфон.

Затем заходим в игру, вводим данные от аккаунта и врываемся!

Фото: App Store

Играть в Roblox на Android

Как и на iOS. Предварительно зарегистрировавшись, вам необходимо зайти в Google Play через ваш смартфон (тоже подойдёт российский), скачать Roblox и зайти в неё. После этого вводим данные и играем.

Фото: Google Play

Играть в Roblox на Xbox

Roblox также доступна и на Xbox. Чтобы скачать игру на консоль, достаточно открыть магазин на Xbox One, ввести в поиске название игры и скачать проект. Конечно же, в Xbox Store тайтл тоже доступен бесплатно, как и на всех других платформах.

Устанавливайте игру, вводите свои данные от учётной записи и играйте.

Фото: Xbox Store

Roblox доступна на ПК, Xbox One, iOS и Android. До консолей PlayStation и Nintendo проект пока не добрался.